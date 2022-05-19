وزير الري: مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لعامى 2023 و2024

عقدت وزارة الري، ورشة عمل تحت عنوان "نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا"، خلال الفترة من 15 لـ18 مايو؛ بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وتعاون وزارة الري ومجلس وزراء المياه الأفارقة، والذي يعد الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وأعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري، انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى 2023 و2024؛ تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الافريقية، مؤكداً حرص مصر على دعم التنمية بكل الدول الإفريقية، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025، وأجندة إفريقيا 2063، وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقال عبد العاطى، في بيان اليوم، إن الورشة عُقدت بمشاركة 36 متدربًا من 16 دولة إفريقية هي (ليبيا وموريتانيا وتونس وبوروندى وكينيا ورواندا ونيجيريا والكاميرون والسودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وناميبيا ومدغشقر ومالاوى ومصر)، وأنها بمثابة عملية تحضيرية لتطوير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا لعام 2022؛ والذي سيتم إعداده كتقرير ورفعه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ونوّه عبد العاطي، بأن المياه تُعد الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالقارة الأفريقية.