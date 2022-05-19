سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي وزير الاتصالات السوداني

التقى السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بالمهندس عادل الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، حيث نقل له الدعوة لزيارة وفد من وزارة الاتصالات السودانية إلى مصر، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى مجالات التعاون الثنائي.
وتأتي تلك الدعوة في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أجراها وفد من وزارتي الاتصالات والمالية المصريتين إلى السودان في شهر مارس الماضي، من أجل إطلاع الجانب السوداني عن كثب على التجربة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً في موضوعات نظام التحصيل والدفع الإلكتروني، والاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي، وتجربة إنشاء المدن الرقمية، والأنظمة الرقمية للعاصمة الإدارية، وأنظمة التدريب بالمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات.
هذا، وتم الاتفاق على أن يزور وفد سوداني القاهرة الأسبوع المقبل، بناءً على دعوة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في هذا الشأن، وذلك في إطار التعاون المصري السوداني في كل المجالات التنموية.
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