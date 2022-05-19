سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي وزير الاتصالات السوداني

بعد إلغائه في المدارس الابتدائية.. النمسا تلغي حظر غطاء الرأس في الحضانات

الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تدفع عشرات الملايين إلى انعدام الأمن الغذائي