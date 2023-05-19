إصابة 6 أشخاص ونفوق ماشية إثر حريق حظيرة ماشية في الخارجة

أصيب 6 أشخاص إثر حريق اندلع في حظائر ماشية، اليوم الجمعة، بدائرة مركز الخارجة في الوادي الجديد.

كان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقي إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد نشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة في 3 حظائر ماشية.

وأسفر الحادث عن إصابة وليد سعيد عبد العال 48 عاماً، ونجله سعد 14 عامًا، وتم نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي لعلاج، بالإضافة إلى نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر، ودفعت مديرية الطب البيطري بأطباء بيطريين لتقديم العلاج والإسعافات العلاجية البيطرية لرؤوس الماشية المصابة جراء الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.