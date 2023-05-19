محمد ممدوح: كنت براقب أشرف عبدالغفور في كواليس «رشيد»

أبدى الفنان محمد ممدوح، سعادته بمشاركة الفنان أشرف عبد الغفور والفنان صلاح عبد الله وحسن العدل وراجح داود، معلقًا: «مكنتش مصدق إنهم هيشتغلوا معانا في المسلسل»-بحسب وصفه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن وجود الفنان أشرف عبد الغفور في العمل أعلى من قيمته، مؤكدًا أنه كان يراقبه في كل شيء خلال التصوير لكي يتعلم منه.



وعقب: «لما كنا بنخلص المشهد كنت بقعد أنتظر أستاذ أشرف عبد الغفور، يقولي على أي ملاحظة سلبية عشان أتعلم منه، خالد كمال وتامر نبيل لما عرفوا أنه موجود معانا، كانوا عايزين يحضروا اللوكيشن عشان يتفرجوا عليه».

وأشار إلى أن مي ممدوح مخرجة العمل كانت تعرض عليه بدائل للجمل، موضحًا أنه ارتجل بعض الجمل في مشهد «السجن» بمسلسل «رشيد».

يذكر أن مسلسل رشيد، سبق عرضه خلال شهر رمضان، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان أشرف عبد الغفور، والفنان خالد كمال وتامر نبيل وحسن العدل، ومن إخراج مي ممدوح.