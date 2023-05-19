توريد 452 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية في موسم الحصاد

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 59 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أهمية التأكد من جميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن بلغت 452 ألفا و201 طن و236 كيلو قمح.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 361 ألفا و700 فدان، في إشارة إلى أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380 ألفا و61 فدانًا، منها نحو 37 ألفا و711 فدانا منزرعة على مصاطب، وأن إجمالي عدد الحقول الإرشادية والتجميعات بالمحافظة بلغ 750 حقلا؛ بإجمالي مساحة 3 آلاف و182 فدانا.