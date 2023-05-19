 زيلينسكي: زيارتي للسعودية تهدف لتعزيز التعاون والعلاقات مع العالم العربي - بوابة الشروق
الجمعة 19 مايو 2023 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي: زيارتي للسعودية تهدف لتعزيز التعاون والعلاقات مع العالم العربي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 3:19 م

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي.

وأضاف زيلينسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه سيناقش قضية السجناء السياسيين في القرم والأراضي التي تحت السيطرة الروسية وعودة الشعب الأوكراني لأراضيه وصيغة السلام والتعاون في مجال الطاقة.

واستطرد قائلا إن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا مهمًا ونحن على استعداد للارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد.

ووصل زيلينسكي إلى مدينة جدة اليوم لحضور القمة العربية في السعودية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك