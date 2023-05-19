 سمر حمزة تتوج بالميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية للمصارعة - بوابة الشروق
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سمر حمزة تتوج بالميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية للمصارعة

علي البحيري
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 9:36 م

تمكنت النجمة سمر حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة، من الحصول على الميدالية الذهبية، في منافسات وزن -76 كجم، ضمن منافسات البطولة الافريقية للمصارعة والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 15 الى 20 مايو الحالي.

انتزعت سمر الميدالية الذهبية بعد تغلبها في المباراة النهائية على لاعبة المنتخب النيجيري، هنا اموشيشي، بنتيجة 4-2.

افتتحت سمر مشوارها في البطولة بتغلبها لى إيمي يونن، لاعبة منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 11-0، لتواجه في الدور الثاني لاعبة المنتخب السنغالي، انتا سامبو، وتتغلب عليها بنتيجة 3-2، وتصل للدور قبل النهائي.

وفي الدور قبل النهائي تمكن سمر من الفوز على لاعبة المنتخب التونسي، رنيم سعدي، بنتيجة 2-0، لتصل سمر الى الدور النهائي للبطولة.


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