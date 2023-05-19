عبدالفضيل: الأهلي لم يحسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال

قال شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يشعر بأهمية مواجهة الترجي التونسي في لقاء الإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما ظهر خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، خصوصا أن كرة القدم تجبر الجميع على احترام منافسه مهما كانت نتيجة المباراة الأولى.

وأضاف شريف في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لن يغير كثيرا في التشكيل الاساسي، احترامًا لمواجهة الترجي الذي قام بتعيين مدرب جديد بعد رحيل نبيل معلول، والفريق التونسي سيكون له رد فعل، خصوصا بعد الخسارة في الذهاب، والتي جعلت هناك انتفاضة كبيرة داخل النادي التونسي، وسيكون اللقاء بنسبة لهم (حياة أو موت) وسيكون لديهم حافز كبير من أجل تقديم مستوى مختلف".

وواصل: "كولر بالتأكيد يدرك صعوبة اللقاء، وأن الشوط الأول كان في تونس وانتهى بثلاثية نظيفة، لكن لازال هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة، ولاعبي الأهلي لديهم وعي شديد ويدركوا صعوبة اللقاء".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الترجي التونسي بهدفين نظيفين، والفريق سيظهر في حالة تركيز شديدة".