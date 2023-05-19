عضو بالنواب يثمن جهود الأوقاف في الاهتمام بالنشء والشباب من خلال البرنامج الصيفي والأنشطة

أشاد النائب محمد زكي عضو مجلس النواب بدور وزارة الأوقاف في الاهتمام بالنشء والشباب، مثمنا البرنامج الصيفي للأطفال الذي أطلقته وزارة الأوقاف.

وأكد زكي -وفق بيان للوزارة- أن البرنامج مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، موضحا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

و أضاف أن البرنامج الصيفي يهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، ويعالج السلوكيات السلبية، ويسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وقال إن البرنامج الصيفي للأطفال فرصة حقيقية لكل الأطفال لم تكن متوفرة للأجيال السابقة، وأن الأطفال المشاركون في هذه النشاطات في أيد أمينة.. معربا عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف على هذا الجهد المبذول لنشر صحيح الدين والعمل الدؤوب خدمة لدينه ولوطنه.

كما أعرب عن ثقته التامة في أئمة وواعظات الأوقاف في بناء الوعي الرشيد واستخدام الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال لما له من أهمية في الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم.