واصلت وزارة القوى العاملة هذا الأسبوع دورها المحوري في تقديم كافة الخدمات للمواطن بشكل لائق وكريم، في إطار منظومة الدولة المصرية، وثقافة قيادتها السياسية بشأن بذل أقصى الجهود لصالح الوطن والمواطنين.

وشهدت الوازرة مجموعة من الأنشطة، والخدمات، التي تأتي بجانب الدور والفعاليات الثابتة للوزارة ومديرياتها المنتشرة في جميع المحافظات،ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، والتي تقوم بدور خدمي وتوعوي يومي بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بشكل متوازن وكريم.

ونوهت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن من بين هذه الأنشطة، تدريب الشباب بالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في مناطق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الشباب والرياضة، شهده رئيس مجلس الوزارء، في مجال التدريب المهني والتشغيل.

وأعلنت الوزارة أيضا عن الاستعدادات الجارية لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم السياسات البديلة التي تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل.

كما أعلنت عن افتتاح الورشة الثانية التدريبية لـ29 من مفتشي العمل في 8 محافظات، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشآت.

وذكرت الوزارة، إلى أنه تم الإعلان عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر فرص عمل للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظات، كما عادت مستحقات جديدة لعمالة مصرية في الأردن.