تقديم الخدمات الطبية لـ1808 حالات بقافلة طبية بقرية الأمل في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بقرى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصا على الاهتمام بالصحة العامة لمختلف فئات المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز المنيا، خلال يومي 17 و18 مايو الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1808 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن أعمال القافلة شملت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.