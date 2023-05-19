الجارديان: السعودية تتفاوض مع الكاف لرعاية دوري السوبر الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المملكة العربية السعودية، تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية دوري السوبر الإفريقي، في اتفاق يمكن أن يساعد في تأمين دعم القارة لأي محاولة مستقبلية لكأس العالم.

وسيلعب الأهلي حينما تقام مسابقة السوبر ليج كمنافس ضمن فرق المسابقة وممثل مصر في تلك البطولة.

كان من المقرر أن يطلق الكاف البطولة التي تضم 24 فريقًا كجزء من خطط رفع الصورة العالمية للأندية الأفريقية وتحقيق زيادة في الإيرادات. تم التخطيط لدوري السوبر الذي طرحه إنفانتينو لأول مرة في عام 2018 وأعلن عنه رئيس باتريس موتسيبي رئيس الكاف وأن يكون لديه جائزة بقيمة 100 مليون دولار وما يقرب من 8 ملايين دولار أكثر من المبلغ الحالي للفائز بمسابقة دوري أبطال إفريقيا وصندوق تضامن يجلب لكل من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 اتحادًا مليون دولار سنويًا لتطوير كرة القدم.

ومن الموقع أن تتأخر انطلاقة هذه المسابقة حتى موسم 2024-25، ومن المحتمل أن تبدأ صفقة الرعاية مع المملكة العربية السعودية في نسخة مصغرة تضم ثمانية فرق فقط وتلعب في الفترة من 17 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الموسم المقبل.

يُعتقد أن المحادثات مع المملكة العربية السعودية كانت مستمرة منذ بعض الوقت وفي الأسبوع الماضي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن توقيعه اتفاقية تعاون وتطوير مدتها خمس سنوات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم - وهي خطوة قالت إنها ستعزز فرص النمو لأفريقيا والسعودية.

وكان موتسيبي قد قال في بيان: "نحن متحمسون للعمل معًا والشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم وتنميتها في قارتنا والعالم، هناك أيضًا مجالات محددة للشراكات متبادلة المنفعة التي نناقشها وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب."

ترددت شائعات قوية عن المملكة العربية السعودية بأنها تدرس مشروعًا غير مسبوق من ثلاث قارات لاستضافة كأس العالم 2030 على الرغم من قواعد الفيفا التي تمنع دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من استضافة كأس العالم حتى عام 2034 بعد اختيار قطر لبطولة 2022.

وذكرت الجارديان إنه من غير المحتمل عقد شراكة مع اليونان ومصر بعد أن قال وزير الرياضة المصري الشهر الماضي إنهم لا يخططون لتقديم عرض قبل الموعد النهائي في يونيو، ومن المفهوم الآن أن المملكة العربية السعودية ترى في نسخة 2034 خيارًا أكثر جدوى، وقد يكون في الشتاء نظرا لدرجات الحرارة الشديدة في الصيف هناك.

وستستضيف السعودية كأس العالم للأندية في ديسمبر ثم كأس آسيا للمرة الأولى في يناير 2027 ، مع المعروف أن إنفانتينو تربطه علاقة جيدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يذكر أن إنفانتينو قد قال عن دوري السوبر الإفريقي: "هناك إرادة كبيرة للاستثمار في مشروع كهذا ، والذي سيعطي رؤية جديدة لكرة القدم الأفريقية". إن نمو الأندية الأفريقية والمنتخب الوطني لكرة القدم يساهم في نمو كرة القدم العالمية. ستفيد المنافسة كل بلد ، ليس فقط من خلال الدفع التضامني ، ولكن من خلال الكشف عن كرة القدم الأفريقية ".