ضبط شخصين لقيامهما بحركات استعراضية بسياراتيهما وتعريض حياة المواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بآداء حركات استعراضية بسياراتيهما بمنطقة النزهة الجديدة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه، بقيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستهداف المنطقة محل الشكوى، وتمكنت من ضبط قائدي السيارات المُشار إليها (شخصين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.