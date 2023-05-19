تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، لتتوقف مسيرة صعود العملة الأمريكية قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.



ويركز المستثمرون اهتمامهم على جلسة نقاشية تضم باول في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن لرصد أية مؤشرات على القرار المنتظر للمجلس بشأن السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الشهر المقبل.



وتراجع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 21ر103 نقطة اليوم.



وانخفضت قيمة الدولار أمام الجنيه الإسترليني إلى 2438ر1 دولار لكل جنيه مقابل 2392ر1 دولار وتراجع إلى 9019ر0 دولار لكل فرنك سويسري مقابل 9058ر0 دولار في تعاملات الصباح.



كما تراجعت العملة الخضراء إلى 6663ر0 دولار لكل دولار أسترالي مقابل 6614ر0 في التعاملات الصباحية وتراجعت من 13512ر1 دولار إلى 3469ر1 دولار أمام الدولار الكندي.



وسجلت العملة الأمريكية 96ر137 ين ياباني مقابل 72ر138 ين، وتراجعت أمام اليورو من 0759ر1 دولار وهو أعلى مستوى للدولار منذ شهرين تقريبا إلى 0804ر1 دولار اليوم.