يستضيف الأهلي في العاشرة من مساء اليوم فريق الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب من منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد تفوقه ذهابا في تونس بنتيجة 3-0.

وحقق الأهلي فوزًا تاريخيًا خارج ملعبه على الترجي في جولة الذهاب، وأصبح على مشارف التأهل للدور النهائي في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وحقق الأهلي أكبر انتصار في تاريخه خارج ملعبه أمام الأندية التونسية في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب حمادي العقربي يوم الجمعة الماضي، ويكفيه التعادل في مباراة اليوم أو حتى الخسارة بفارق هدفين من أجل التأهل للمباراة النهائية للمرة السادسة في النسخ السبع الأخيرة للمسابقة القارية في إنجاز غير مسبوق لنادي القرن في إفريقيا.

ويخوض الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، اللقاء بدون حارسه الدولي الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة عضلية في لقاء الذهاب.

وربما يقرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، الدفع بعدد من العناصر البديلة في المباراة من أجل إراحة العديد من أوراقه الرابحة بعد اطمئنانه بنسبة كبيرة على حظوظ المارد الأحمر في الصعود للنهائي.

كما يفكر كولر في إراحة لاعبيه المهديين بالغياب عن النهائي في حالة الحصول على بطاقة صفراء مثل محمد هاني وحمدي فتحي.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي خالد عبد الفتاح، محمود متولي، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية، خلف الثلاثي الهجومي كهربا، بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

ولن يحظى الأهلي بالحضور الجماهيري المكثف الذي كان يأمله، بعدما حصل على موافقة السلطات الأمنية المصرية على حضور 10 آلاف متفرج فقط، ورغم ذلك، يتطلع الأهلي للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه أمام الترجي، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل 5 تعادلات في 10 مواجهات جرت بين الفريقين بمصر في مختلف المسابقات القارية.

وفي مباراته الـ24 أمام الترجي، يبحث الأهلي عن تحقيق انتصاره الـ12 على الفريق التونسي، الذي حقق 4 انتصارات فقط في تاريخ لقاءات الناديين، بينما خيم التعادل على 8 لقاءات.

كما يتطلع الأهلي، الذي فاز على الترجي في لقاءاتهما الثلاثة الأخيرة، لمواصلة انتفاضته في البطولة منذ خسارته القاسية 2-5 أمام مضيفه صن داونز بمرحلة المجموعات في مارس الماضي، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، دون أن يتلقى أي هدف.

وبصفة عامة، حقق الأهلي 9 انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة، في جميع البطولات المحلية والقارية، حيث توج خلال تلك السلسلة بلقبي كأس مصر وكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، علما بأنه تلقى هدفا وحيدا فقط خلالها، وهو ما يعكس القدرات العالية التي يمتلكها نجوم الفريق في الفترة الحالية.

في المقابل، يطمح الترجي للتمسك بآماله الضئيلة في الصعود للنهائي واستعادة كبريائه بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في مباراة الذهاب بالبطولة التي توج بها أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

وأصبح الترجي بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لاستمرار مسيرته في المسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق أكبر من ثلاث أهداف على الأقل للصعود للنهائي، أو تسجيل أربع أهداف مقابل هدف وحيد للأهلي ومن ثم سيتفوق في تلك الحالة على الأهلي في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها وفقا للائحة المسابقة حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتسببت الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الترجي في استقالة مديره الفني نبيل معلول، ليتولى مساعده أنيس البوسعيدي قيادة الفريق أمام الأهلي، حيث يرأس الجهاز الفني لأبناء باب سويقة بصورة مؤقتة. وعانى الترجي من غياب مجموعة كبيرة من عناصره الأساسية في مباراة الذهاب بداعي الإصابة، حيث ضمت قائمة الغيابات الحارس الأساسي المعز بن شريفية والجناح الليبي حمدو الهوني ولاعب الوسط الدولي التونسي غيلان الشعلالي والمهاجم الجزائري رياض بن عياد ، بالإضافة إلى هاني عمامو، وهو ما أثر بالسلب على مستوى الفريق بطبيعة الحال.

ويرغب الترجي في الخروج من تلك الكبوة حتى لو عن طريق تحقيق فوز شرفي بعد عجزه عن تحقيق أي انتصار في لقاءاته الأربعة الأخيرة بكل البطولات، كما يأمل لاعبوه في أن تمارس كرة القدم هوايتها في الخروج عن المنطق وما هو مألوف من أجل تحقيق ريمونتادا مذهلة في القاهرة.

ولم يحقق الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية أي انتصار منذ تغلبه 1-0 على النجم الساحلي بالدوري المحلي في 25 أبريل الماضي، حيث خسر بالنتيجة ذاتها أمام الصفاقسي والأفريقي بنفس المسابقة، وتعادل 1-1 مع شبيبة القبائل الجزائري بدور الثمانية لدوري الأبطال، ثم تلقى خسارته الموجعة أمام الأهلي.

ويمتلك الترجي سجلا جيدا نسبيا في لقاءاته خارج ملعبه منذ انطلاق دور المجموعات في البطولة الحالية، حيث حقق فوزين وتعادلا وحيدا وتلقى خسارة وحيدة.