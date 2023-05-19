علماء الأزهر والأوقاف: من اتبع هدى الله أكرمه سبحانه بطيب العيش

انطلقت القافلة المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة دمياط، اليوم الجمعة، حيث تضم كل قافلة 10 علماء، 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "السنن الكونية في القرآن الكريم".

وأكد علماء الأزهر والاوقاف أن الله سبحانه وتعالى، أقام الكون على سنن وقوانين ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بالحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه الأزلية التي تضبط حركة المخلوقات في تكامل وانسجام، دون خلل أو اضطراب.

وأضافوا، أن سنن الله الكونية تتميز بالعموم والشمول؛ فهي تنطبق على الجميع، دون تمييز أو استثناء، فقد جعل الحق سبحانه الجزاءَ من جنس العمل، منوهين أن من سنن الله الكونية سنة التداول في الغنى والفقر، فلا الفقر يدوم ولا الغنى.

واشار العلماء، إلى أن من هذه السنن، الامتحان والابتلاء والاختيار والاصطفاء، مؤكدين أن الله أعلم بمن يصطفي ولم يصطفي ومتى يصطفي، وأن من سنن الله الكونية أن من اتَّبَع هدى الله وسار في طريق رضاه أكرمه سبحانه بطيب العيش في الدنيا، وبالجنة في الآخرة، كما اقتضت سنة الله تعالى في المعرض عن هداه عقابه بالمعيشة الضنك في الدنيا، والعذاب في الآخرة.