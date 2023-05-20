رئيس البرلمان العربي يرحب باستضافة البحرين القمة العربية المقبلة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن ثقته التامة في أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، ستجعل منها حدثاً استثنائياً ونوعياً في دعم وتطوير آليات العمل العربي المشترك.

وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث العربي الهام تأتي امتداداً لنهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم التعاون والتضامن العربي على كافة المستويات، ومواقفه المشرفة من أجل الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب العربي، فضلاً عن دوره الرائد في تعزيز التكامل العربي في كل المجالات.

وأكد العسومي أن الاستعدادات والتحضيرات التي ستقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل التحضير لتلك القمة، ستوفر لها جميع عوامل النجاح، خاصة في ظل المواقف المشهودة له في دعم كل ما يعزز من مسيرة العمل العربي المشترك.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الملك لا يدخر جهداً من أجل دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتطويرها بما يجعلها متواكبة مع التطورات والتحديات التي تمر بها الأمة العربية.