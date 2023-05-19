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رصدت بريطانيا مليار جنيه استرليني (2ر1 مليار دولار) لدعم صناعة أشباه الموصلات محليا خلال السنوات العشر المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تعهدتا في الشهور الأخيرة برصد قرابة 50 مليار دولار و43 مليار جنيه استرليني (3ر46 مليار دولار)، على الترتيب، لدعم صناعة اشباه الموصلات بالبلدين.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن الخطة البريطانية تهدف إلى التركيز على القطاعات التي ترى الحكومة أنها تتمتع بميزة تنافسية، بدلا من انفاق مبالغ أكبر على الصناعة بشكل عام.

ونقلت بلومبرج عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قوله إن "استراتيجيتنا الجديدة تركز على توجيه جهودنا إلى مواطن قوتنا، في مجالات مثل البحث والتصميم".

وكان اضطراب سلاسل توريد أشباه الموصلات في العالم خلال فترة جائحة كورونا أحدث سباقا بين الدول الاقتصادية الكبرى لتأمين احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية، وحماية التقنيات التي تمتلكها في هذا المجال، وتوطين صناعة أشباه الموصلات على أراضيها.

وذكرت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بريطانيا أن استثمارات الحكومة سوف تركز على مجالات مثل البحث وتصميم اشباه الموصلات.

وتستهدف بريطانيا أيضا تصنيع أشباه الموصلات المركبة المصنوعة من عناصر متعددة والتي تتميز بخواص واعدة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والجيل الخامس من شبكات الاتصالات وتقنيات تحديد الملامح.

وقالت الحكومة إن هذه الاستثمارات سوف توسع القطاع المحلي، وتدافع عن الأمن القومي، وتخفف من آثار اضطرابات سلاسل التوريد، مضيفة أن بريطانيا سوف "تعزز من تعاونها مع شركائها المقربين"؛ لتحقيق المرونة في سلاسل التوريد.