محافظ القليوبية يناقش حل مشاكل الكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية بمنطقة الصفا الصناعية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمهندسة آمال بركات مدير كهرباء القليوبية ومحمد علام مدير المناطق الصناعية؛ لمناقشة حل عدد من المشكلات الخاصة بالكهرباء وزيادة القدرات الكهربائية لمستثمري منطقة الصفا الصناعية، في إطار حرص المحافظة على تشجيع المستثمرين وحل مشكلاتهم.

تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم المستثمرين وكيفية إزالة المعوقات التي تواجههم، في إطار توجهات الدولة لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق التنمية بكافة المحافظات.

كما تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد لعقد اجتماع بحضور المختصين من الجهتين لسرعة نهو موضوع تداخل الملكيات بمنطقة الصفا الصناعية، تمهيدا لاستكمال أعمال الترفيق.

كما تم التنسيق خلال الاجتماع مع وزارة الموارد المائية والري بشأن توصيل الكهرباء لأحد المستثمرين عن طريق الكابل الهوائي المار من أعلى ترعة الإسماعيلية لتعذر الدفع النفقي لطبيعة الأرض الصخرية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تألو جهدا في حل أي مشكلة لأي مستثمر طالما يتسم بالجدية ومستمر في نشاطه، مشيرا أنه خلال الفترة المقبلة ستقوم المحافظة بتنظيم جولات ميدانية للمناطق الصناعية الموجودة بها للإلتقاء بالمستثمرين وحل مشاكلهم ميدانيا.

وعلى هامش الإجتماع ناقش المحافظ مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عددا من المشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة بالشوارع التي يتم تطويرها بمدن المحافظة من بينها شارع الأمل وشارع الشهيد تامر عبد الفضيل بمدينة بنها، والتي تم تطوير شبكة الكهرباء بها وتحويلها من هوائية إلى أرضية موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وتسليمها في التوقيتات المحددة.