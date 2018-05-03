سلوكيات حياتية تساعدك على التغلب على الإمساك

من الطبيعى أن يتعرض كبار السن والسيدات الحوامل لنوبات معاناة من الإمساك فما الذى يمكن أن يتسبب فى نوبات الإمساك المؤلمة للإنسان الطبيعى؟



- عدم تناول قدر كاف من الأطعمة المحتوية على الألياف هو أول الأسباب التى تؤدى للإمساك.



الألياف هى الطعام الذى لا يتم هضمه ولا امتصاصه فهو يظل فى الأمعاء على حاله ليساعد الأمعاء على العمل بشكل سلسل فتنتظم به الحركة الدودية النشطة التى ينتج عنها الإخراج المريح. تمتص الألياف الماء وتدخل فى تكوين البراز الذى يمر بسهولة.



الأطعمة الغنية بالألياف تشمل الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات.



الألياف أيضا تساهم فى الحفاظ على وزن صحى وتدعم وظائف حيوية كثيرة وتساهم فى وقاية القلب والشرايين يحتاج الإنسان البالغ ٣٨ جراما من الألياف يمكنه أيضا الحصول عليها من طبق من السيريال مضافا إليه بعض الفواكه المقطعة والمكسرات.



ــ عدم تناول قدر كاف من المياه والتى تسهل عملية الإخراج وتسهل عمل الألياف. كمية كافية من الماء ضرورة لكبار السن الذين لا يشعرون بالعطش أيضا فى الأجواء الحارة أو تناول أدوية مدرة للبول فلا يتم تعويض الماء أو تناول مشروبات كثيرة محتوية على الكافيين وما له من أثر لإدرار البول بصورة طبيعية.



ــ قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة تؤدى لبقاء الطعام فى الأمعاء الغليظة لوقت أطول بينما يقل امتصاص الماء الأمر الذى يحول الفضلات فى الأمعاء لفضلات صلبة وجافة يصعب إخراجها. بينما الرياضة تزيد من مرات التنفس ونبض القلب وتوالى انقباض عضلات الأمعاء بكفاءة.



ــ تغير عادات الإنسان مضطرا كالسفر والمرض أو كبر السن أو الحمل لدى السيدات أو تغير عادات الطعام ونوعيته.



ــ مقاومة الرغبة فى الإخراج يعطل عمل الأمعاء ويعد مقاومة لرسائل جسم الإنسان الحيوية الأمر الذى يمهد بالفعل لتباطؤ حركة الأمعاء وحدوث الإمساك. يوصى الأطباء بضرورة الانصياع لرغبات الجسم وأن يسمح الإنسان لنفسه بوقت كاف فى الحمام دون أى انزعاج.