كيشيدا وبايدن يتعهدان بتعزيز التحالف والشراكة بين طوكيو وواشنطن

التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قبيل افتتاح قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.

وتعهد كيشيدا وبايدن بتعميق الشراكة بين بلديهما، وتأكيد التضامن مع باقي قادة مجموعة السبع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وأكدا أنهما سيواصلان تقوية التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، من حيث الردع والاستجابة، في ظل المناخ الأمني الذي يفرض تحديات متنامية.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة ستدافع عن اليابان بكل قدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية، وفقا للمعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة.

كما أكد الزعيمان إيمانهما بأهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، واتفقا على الدفع إلى حل سلمي لقضية تايوان.

كما اتفقا على مواصلة السعي لاستكمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، التي تمضي قدما في البرامج النووية والصاروخية.

واتفق الزعيمان، على تكثيف التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية، من خلال العمل معا لحل قضية اختطاف مواطنين أجانب من قبل كوريا الشمالية.

وفيما يخص الوضع في أوكرانيا، اتفق الزعيمان على مواصلة دعم أوكرانيا من خلال مواصلة فرض العقوبات على روسيا، وأكدا أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بذلك لا يمكن قبوله أبدا.

كما ناقش الزعيمان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والتقنية الكمية وتطوير أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.