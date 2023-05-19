بكين : مخاوف مجموعة السبع بشأن الاعتماد على الصين مبالغ فيها

ردت وزارة الخارجية الصينية على مخاوف، أثارتها الدول الأعضاء بمجموعة السبع، بشأن الحاجة إلى "الانفصال" عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانج وينبين في بكين اليوم الجمعة "لا يمكن للعالم أن ينفصل ولا يحتاج إلى التخلص من المخاطر مع الصين كهدف".

وفي إشارة إلى مساهماتها الضخمة في نمو الاقتصاد العالمي، ذكر المتحدث أن الصين تجلب فرصا وليس تحديات.

وبدون أن يوبخ الولايات المتحدة بالاسم، وصف سياسات "الهيمنة" و"التنمر " و"التفكير الذي يعود لحقبة الحرب الباردة" بأنها المخاطر الأكبر للعالم.

وبينما تقترب بكين من موسكو، أعربت دول مجموعة السبع بشكل كبير عن قلقها من أن تصبح معتمدة أكثر على الواردات الصينية في بعض المجالات المهمة.