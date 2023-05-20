ردا على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، فرضت موسكو حظرا على دخول 500 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية.



وقالت وزارة الخارجية في موسكو اليوم الجمعة، إن هذا هو الرد على "العقوبات المنتظمة المعادية لروسيا" التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا.



وأدرج اسم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في القائمة وجاء في المركز رقم 268، إلى جانب سياسيين حاليين وسابقين آخرين.



وتضم القائمة أيضا: "رؤساء الشركات في المجمع الصناعي العسكري الذي يزود النظام في كييف بالسلاح"، بحسب الخارجية الروسية.



وقبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في اليابان، أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.



وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الخطة ترمي لأمور منها منع الصادرات الأمريكية عن حوالي 70 شركة ومنظمة قائمة في روسيا ودول أخرى.



إضافة إلى ذلك سيخضع أكثر من 300 فرد وشركة ومنظمة وسفينة وطائرة لإجراءات عقابية.