مقتل جندي يمني قنصا بنيران الحوثيين في تعز غربي اليمن

أفاد مصدر عسكري يمني، الجمعة، بمقتل أحد أفراد الجيش قنصا بنيران الحوثيين في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن" الجندي، وهو أحد أفراد اللواء " 22 ميكا" التابع للقوات الحكومية، قتل بنيران قناص حوثي".

وأضاف المصدر وهو أحد ضباط الجيش أن" الجندي قتل أثناء تواجده في الجبهة الشرقية لمدينة تعز التي تدور فيها مناوشات متكررة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي".

يأتي ذلك رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في بشكل شامل في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.