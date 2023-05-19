قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن عودة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ كان نتاج قرار توافقي بين جميع الدول العربية، مؤكدا دعم وتأييد مصر لحق الشعب السوري في استعادة الاستقرار والأمن، وممارسة حقه المشروع في التطلع نحو مستقبل أفضل وإنهاء حالة التوتر والاضطراب السياسي التي مر بها على مدار السنوات العشر الماضية.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، أن الموقف المصري يتطلع إلى أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية نحو دفع المسار السياسي والتسوية السلمية للازمة السورية؛ آملين أن تصبح العودة حافزًا لجميع الأطراف على دفع مسار التسوية السياسية، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن.

وشدد على أهمية ممارسة الجامعة دورها الفاعل لتسوية هذه الأزمة وإنجاحها، مؤكدا حرص مصر على المشاركة في مطالب إعادة إعمار الدولة السورية، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإسهام سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا من خلال وضع ما تمتلكه الدولة من خبرات وقدرات تحت تصرف الدول الشقيقة؛ لتحقيق تطلعات شعوبها.

وأكد استمرار مصر في الدفاع حقها في الحياة ومياه مجرى نهر النيل دون تفريط في الحقوق، في ذات الوقت تحترم مصر حقوق الشعوب الأخرى والشعب الأثيوبي في تحقيق التنمية، معقبا: «نصبو فقط ونعمل من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة».

ووصف العلاقات المصرية السعودية؛ بالعلاقة الصلبة المتينة، مؤكدا أن البلدان هما أهم دعائم العمل العربي، معقبا: «عندما تريد التحدث عن قدرة وإنجاز وفعل عربي يحضر إلى الأذهان دائما مصر والسعودية، مصر والسعودية في رباط بشعبيهما وقادتهما، والتعاون والتنسيق بينهما قائم على أعلى مستوى».