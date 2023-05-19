قال الفنان الشاب أحمد داوود، إن المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني في مرحلة الإعداد والكتابة لفيلم «ولإد رزق 3»، معقبا: «مفيش حد يشوفني غير ما يسألني عنه، فيلم عمل حالة غريبة في الشارع، وأتمنى نتقابل ثاني، ونقدر نقدمه قبل نهاية السنة»

وتابع خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس: «أنا بحب الفيلم جدا جدا، وبحب شخصية رجب وعاطف آوي، وأحمد الفيشاوي فنان مجنون بحبه جدا».

وكشف عن أول أجر تحصل عليه في مشواره الفني، قائلا: «150 جنيهًا عن 8 حلقات، والمخرج طلع عقد 9 ورقات علشان 150 جنيها، كان مسلسل تاريخي مكنتش أعرف أن اللبس عليهم، وروحت اشتريت لبس بـ 450 جنيهًا وقتها».

وبشأن نجاح فيلمه الأخير «يوم 13» في عيد الفطر، لفت إلى عزمه على السفر لقضاء إجازة أسبوع خارج مصر، بعد سيطرة حالة من القلق على شعوره، معقبا: «كنت منتظر يوم الوقفة وأول يوم العيد؛ وكأني منتظر النتيجة، نتيجة الثانوية العامة كانت أسهل بكثير، من يوم الوقفة بعد العرض الخاص ليوم العيد؛ كان هيحصلي حاجة روحي كانت بتتسحب كنت بقول أنا شكلي هموت ولا إيه ».

وتابع: «لما رجعت مصر أخذت بنتي جميلة وأصحابها؛ علشان أتأكد من رأيهم في الفيلم، لأنهم مش هيضحكوا عليا جميلة وأصحابها ممكن يقولوا وحش ويقوموا يمشوا مش هيكملوا الفيلم»، متوقعا من جانبه أن يشهد الفيلم زخمًا أكبر بعد نهاية الامتحانات وبدء فترة الإجازات.

وأضاف أن محطات الدراما «سجن النسا- جراند أوتيل- وهذا المساء»؛ تعد مراحل هامة في مشواره الفني، لافتا إلى تفضيله السينما على الدراما، معقبا: «لو قدامي فيلم ومسلسل هختار الفيلم؛ بحبه أكثر من الدراما».