الرئيس الصومالي: أحرزنا تقدمًا كبيرا في ملف القضاء على الإرهاب

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في ملف القضاء على الإرهاب داخل البلاد.

وأضاف شيخ محمود- في كلمته أثناء القمة الـ32 للجامعة العربية، في مدينة جدة السعودية- أن الجيش الصومالي اتخذ خطوات من شأنها القضاء على محاولات حركة الشباب الإرهابية في التمدد داخل المدن.

وأوضح أن الجيش الصومالي استطاع تحرير أكثر من 80 مدينة، وحقق تقدما ملحوظا لوقف عمليات الاغتيال، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2024 سيتمكن الصومال من إعلان خلو مدنه من عناصر حركة الشباب الإرهابية.

وأشار إلى إنجاز الكثير في ملف إسقاط الديون المتراكمة على الصومال، والتي أعاقت كثيرا عمليات التنمية هناك، من خلال الحديث مع مؤسسات دولية وتنفيذ كافة الشروط المطلوبة للإعفاء من الديون.

وأعرب الرئيس الصومالي عن قلقه من الأوضاع في السودان، وطالب أطراف الصراع بضرورة وقف الاشتباكات، وبذل الجهود لوضع حل لهذه الأحداث التي تقوض أمال السلام لدى الشعب السوداني.

ورحب الرئيس الصومالي بعودة سوريا مرة أخرى للجامعة العربية.