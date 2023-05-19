 بايدن يوافق على إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف- 16 - بوابة الشروق
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بايدن يوافق على إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف- 16

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 7:17 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 7:17 م

قال مسئول كبير بالحكومة الأمريكية على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسمح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف -16.

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