بايدن يوافق على إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف- 16

قال مسئول كبير بالحكومة الأمريكية على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسمح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف -16.