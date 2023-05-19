أدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بين الفائدة والمحاذير

أدوية تعالج الألم فى المقام الأول من أمثلتها الأسبرين، واليبوبروفين، نابروكسين، ديكلوفيناك والسيليكوكسيب. كما أنها تعمل على خفض حرارة الجسم وتخفف من أعراض الالتهاب لذا فالإقبال عليها عظيم خاصة أنها من أدوية «الرف» التعبير الملازم للأدوية التى يمكن الحصول عليها بسهولة دون تذكرة طبية. يستعملها الجميع فى كل الأوجاع تقريبا: إجهاد العضلات آلام الأسنان والدورة الشهرية وآلام الظهر وآلام المفاصل وتخفيف حدة التهابها.



تعمل هذه الأدوية على تعطيل عمل البروتينات الالتهابية فى الجسم وبالتالى خفض الالتهاب والتورم والألم والحمى بينما من المعروف دور الأسبرين فى الوقاية من جلطات الشرايين والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



الأصل فى استخدام تلك الأدوية هو استخدامها لفترات قصيرة نظرا لما قد تتسبب من تداعيات إذا استخدمت لفترات طويلة أو بجرعات كبيرة لذا فإن استخدامها تحت إشراف طبيب أمر وارد ومطلوب.



من آثارها الجانبية آلام المعدة والنزيف أو القرح والإسهال والإمساك أما أهمها وأخطرها فهو تأثر الكلى إلى حد الفشل الكلوى أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ما عدا الاسبرين.



عند ضرورة تناولها لفترة طويلة تحت إشراف طبيب يتم النصح بتناول الأقراص المغلفة منها مع وجبات الطعام أو مع الأدوية المضادة للحموضة للحماية من قرحة المعدة خاصة لدى كبار السن والمدخنين.



يجدر دائما السؤال عن الأدوية الأخرى من مجموعات مختلفة الأثر من الأدوية التى يمكن تناولها لمكافحة الألم فى غياب تلك الآثار الجانبية لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية.



أدوية مختلفة مثل البنادول أو أدوية من مجموعة سيليكوكسيب قد يكون لها بعض الآثار الجانبية البسيطة والتى ليست فى خطورة الأعراض الجانبية لمضادات الالتهاب السيترويدية يمكن استخدامها كبدائل ناجحة لكن استشارة الطبيب ومتابعته لازمة وضرورية.