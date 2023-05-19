مصرع مسنة في انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

لفظت سيدة مسنة أنفاسها الأخيرة بمحافظة الشرقية إثر إصابتها بحروق متعددة فى انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزلها بقرية بالشرقية والذي راح ضحيته حفيدتها الطالبة بالصف الثانى الثانوى وأصيب فيه 2 آخران من عائلتها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في منزل بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية؛ إثر انفجار شعلة بوتاجاز، ونتج عن ذلك انهيار جدران المنزل ومصرع فتاة 17 عاما بالصف الثانى الثانوى وإصابة جدتها، 65 سنة، وشخصين آخرين من أفراد الأسرة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية بإشراف اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث تمت محاصرة النيران وإخمادها ونقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مركز ههيا للحروق لعلاجهم، وبعد أيام قليلة لفظت الجدة أنفاسها الأخيرة لتلحق بحفيدتها.