أشاد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، بمستوى تمثيل لجنة الثقافة والهوية والوطنية خلال جلسات الحوار الوطني المنعقدة الخميس.

وأشار خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إلى مشاركة المجلس القومي للمرأة، والقومي لحقوق الإنسان، وعديد والأدباء والصحفيين والنواب وكذلك المواطنون من أصحاب الاقتراحات.

ولفت إلى استمرار انعقاد جلسة اليوم على مدار أكثر من 7 ساعات، مشيرا إلى استيعاب الجلسة لآراء ومقترحات 120 متحدثًا؛ حيث تناولت استعراض مقترحات مكتملة بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية من جانب أحزاب وأساتذة وعمداء الكليات.

وأشار إلى تولي كل من الدكتور أحمد زايد، والدكتور أحمد مجاهد مقررو لجنة الثقافة والهوية الوطنية؛ صياغة كافة المقترحات والآراء ووجهات النظر المختلفة، بالاضافة إلى عقد ورش عمل لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

وأضاف أن جلسة الخميس المقبل؛ ستشهد عقد 4 جلسات متوازية؛ بهدف مناقشة قضيتي السكان والتعليم اللتين يمثلان؛ أهم قضايا المحور المجتمعي، مؤكدا أنه لا يوجد أسرة في مصر؛ لا تخلو من المقترحات بشأن قضية التعليم ما قبل الجامعي، متابعا: «أما قضية الزيادة السكانية؛ فإنها تبتلع أي نمو وتنمية بيتحصل في الدولة، كما أنها تؤثر على عمل باقي المحاور الأخرى».