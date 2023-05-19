محافظ جنوب سيناء: مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فوده، أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، موجها بضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، في إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لعدد من الفعاليات الدولية الهامة خلال الفترة المقبلة بحضور رؤساء ووزراء وسفراء وكبار الشخصيات.

وقام المحافظ خلال جولته بمجلس المدينة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر ومقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.



