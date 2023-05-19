قال النائب عبد المنعم أمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدراسة التي نشرها حزب العدل حول تناول مفهوم وأوضاع الطبقة المتوسطة في مصر؛ استمرت عامًا ونصف من الجهد.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن الهدف من المشروع البحثي؛ هو تعريف الطبقة المتوسطة في مصر وتحديد نسب الفقر والتوزيع الطبقي، مشيرا إلى توقف الدراسات السابقة عند حقبة السبعينيات، وآخرها دراسة بلا أرقام في بداية الالفينيات.

وذكر أن مشكلة الدراسة تكمن في الانتهاء عند بلوغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار 18 جنيهًا، موضحا أن الدراسة تشير إلى بعض الإحالات بهذا الصدد.

وأضاف أن تصنيف وتقسيم الطبقات في مصر يختلف عن غيرها من المجتمعات، موضحًا أن المجتمع يشمل 5 طبقات شريحة -وليس ثلاثة- كغيرها من الدول حيث إن هناك طبقة متوسطة عليا وطبقة متوسطة.

وتابع أن الطبقة الفقيرة قبل تحرير سعر الصرف؛ كانت تمثل 31 % في المجتمع بإجمالي 31 مليونًا، أما الطبقة الهشة تمثل 27 مليونًا، بإجمالي 58 مليونًا، والطبقة المتوسطة 26 %، والمتوسطة العليا 11 %، والطبقة العليا تنقسم إلى شريحتي 0.4 % بإجمالي 400 ألف طبقة عليا، والشريحة العليا الأقل 4.5 %.

وأضاف أن متوسط دخل الطبقة الفقيرة يقدر بـ 30 دولارًا في الشهر بإجمالي 900 جنيه، والهشة 92 دولارًا أي 2760 جنيهًا، والمتوسطة الدنيا 9300 شهريًا، والوسطى 740 دولارًا بما يعادل 22 ألف جنيه، والطبقة العليا بشريحتيها؛ تبدأ من 1800 دولار إلى 3 آلاف دولار.

وأوضح أن جانب التعليم وفقا لآخر إحصائيات العام الحالي 2023؛ يشير إلى امتلاك مصر (49904) مدارس حكومية و (10450) خاصة؛ بإجمالي 34 مليون طالب من بينهم 3 ملايين في المدارس الخاصة بنسبة 8 %، والحكومية تمثل 92 %.

وأضاف أن احصائيات الاتصالات تشير إلى امتلاك المواطنين في مصر عدد 102 مليون هاتف محمول، من بينهم 72 مليون اشتراك في باقات الإنترنت، و11 مليون اشتراك هاتف ثابت، و10 ملايين إنترنت ثابت، و20 مليون محفظة إليكترونية.