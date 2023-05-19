بلاد ما بين النهرين: أدلة على تبادل البشر للقبلات قبل 4500 عام

ووفقا للباحثين تعود أقدم قبلة بشرية مسجلة إلى حوالي 4500 عام، أي قبل 1000 عام مما كان يعتقد سابقا.

ويقول الباحثون إن الألواح قد تحتوي أيضا على أقدم دليل على انتشار قُرحة البرد (فيروس الهربس Herpes) عن طريق التقبيل.

ويقول الدكتور ترويلز بانك أربول، الخبير في تاريخ الطب في بلاد ما بين النهرين بجامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "في بلاد ما بين النهرين القديمة، وهو الاسم الذي يطلق على الثقافات البشرية المبكرة التي كانت موجودة بين نهري دجلة والفرات أي العراق وسوريا في الوقت الحاضر، كتب الناس بالخط المسماري على ألواح من الطين".

وأضاف: "لقد نجت عدة آلاف من هذه الألواح الطينية حتى يومنا هذا، وهي تحتوي على أمثلة واضحة على أن التقبيل كان يعتبر جزءا من العلاقة العاطفية الحميمة في العصور القديمة، كما يمكن أن يأخذ التقبيل (ليس بالشفاه) شكلا ومؤشرا آخر مثل الدلالة على متانة العلاقات بين الأصدقاء وأفراد الأسرة".

"لذلك، لا ينبغي اعتبار التقبيل عادة نشأت حصريا في منطقة بعينها وانتشرت من هناك، بل يبدو أنها كانت تمارس في العديد من الثقافات القديمة على مدى عدة آلاف من السنين".