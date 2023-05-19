بوتين: علاقة روسيا بالعالم الإسلامي قوية وتلتزم بنظام عالمي متعدد الأقطاب

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ترحيب بالمشاركين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الخاصة "روسيا - العالم الإسلامي"، أن بلاده ترتبط والدول الإسلامية، بعلاقات متينة، "يجمعها الالتزام بإقامة نظام عالمي أكثر عدلاً، ومتعدد الأقطاب".

ونقل نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، نص رسالة ترحيب الرئيس الروسي بالمشاركين في الاجتماع، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكر بوتين في البيان: "روسيا تربطها بالدول الإسلامية علاقات متينة، سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي، أو في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف: "هذه العلاقات قائمة على أسس الشراكة، واحترام السيادة الوطنية، والهوية الحضارية لبعضنا بعضا، كما يوحدنا الالتزام بتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة ذي تعدد قطبي، ومبني على أساس القانون الدولي".

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الدول الإسلامية تتطور اليوم بنشاط، وتحقق إنجازات ملموسة في قطاعي التجارة والمال، وفي مجالي الابتكارات والبحوث العلمية التطبيقية".

وتابع "روسيا منفتحة على التعاون التجاري والإنساني مع الدول الإسلامية بشكل كبير، ومعنية بتعزيز العلاقات القائمة وإيجاد شركاء جدد، وتطوير التعاون في المجالين الزراعي والصناعي؛ وكذلك تشكيل سلاسل جديدة لخدمات النقل اللوجستية".

وأردف بوتين: "إنني متأكد من أن الأنشطة، التي تمارسها مجموعة الرؤية الاستراتيجية، روسيا - العالم الإسلامي، ومنتدى قازان الاقتصادي الدولي، ستساهم في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول الإسلامية، وستتيح فرصًا جديدة لإنجاز مشاريع مشتركة على المستوين الإقليمي والدولي".

وينعقد اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" في مدينة قازان بجمهورية تتارستان في روسيا، في إطار عمل "منتدى قازان الاقتصادي الدولي".

وتم تشكيل مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، في عام 2006، برئاسة السياسي الروسي الراحل يفجيني بريماكوف، ومينتيمير شايمييف (رئيس جمهورية تاتارستان السابق)؛ كهيئة استشارية لتوسيع التعاون بين روسيا والدول الإسلامية في جميع المجالات.