أعلنت الشرطة في هاييتي مصرع ضابط في كمين نصبه أفراد إحدى العصابات ببلدة سورس ماتيلاس شمالي العاصمة بورت أو برنس.

وأفادت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهجوم استهدف مجموعة من الضباط، حيث قام المسلحون باضرام النيران في مركبة مدرعة تابعة للشرطة، مما أسفر عن مصرع أحد الضباط.

وأكد بيان الشرطة أن هذا العمل الإجرامي لن يمر دون عقاب، وأن الضباط لن يخضعوا للترهيب.

وتشير التقديرات إلى أن العصابات تسيطر على ما يصل إلى 80% من العاصمة، وقد استولت على المجتمعات الواقعة شمال بورت أو برنس والتي كانت تعتبر في السابق آمنة.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة، قتل أكثر من 21 ضابط شرطة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في هاييتي، وقد ارتفع هذا العدد مع مقتل ثلاثة آخرين مطلع شهر أبريل الماضي.

ويعاني جهاز الشرطة في هاييتي من نقص حاد في الموظفين ونقص الموارد، حيث يخدم حوالي 13200 ضابط في بلد يزيد عدد سكانه عن 11 مليون نسمة.