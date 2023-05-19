أشرف عبد الغفور: مشاركتي لـ«ريهام» بمسلسل «رشيد» شيء مُشرف بالنسبالي

قال الفنان أشرف عبد الغفور، إن أي دور يؤديه يكون فيه جزءًا من الصعوبة ولكن بنسب مختلفة، معقبًا: «مفيش حاجة سهلة».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن شخصية «فاروق» التي جسدها بمسلسل «رشيد»، لم يقرأ النص الخاص بها كاملًا قبل تصويره العمل.

واستكمل أن ظهور الشخصية في المسلسل كان له منطقة محددة وهي منطقة الوسط، التي تعد الأخطر وتثير الخوف لدي الفنان، لافتًا إلى أنه شديد الحرص على قراءة نص العمل كاملًا، حتى لو كان دوره يقتصر على عدد معين من الحلقات.

وأكد أنه هناك عدة عوامل شجعته للمشاركة في العمل، وفي مقدمتها وجود أرضية من الثقة مع شركة الإنتاج، ووجود كلًا من الفنان محمد ممدوح الذي يتميز بحبه للتمثيل ولديه الأرضية الأساسية للمثل وهي الإحساس، بالإضافة إلى وجود ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور في العمل، معلقًا: «كون إنها موجودة ده شيء يشرفني».

وأوضح أنه كان يعمل بمسلسل في بيروت اسمه حرب الجبال ولم يعرض حتى الآن، طُلب منه عمل الحلقة الأولى من مسلسل الأجهر، مؤكدًا أنه قرأ الحلقة وأعجب بها جدًا وأداها بالرغم من أنها حلقة واحدة.

يذكر أن مسلسل رشيد، سبق عرضه خلال شهر رمضان، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان أشرف عبد الغفور، والفنان خالد كمال وتامر نبيل وحسن العدل، ومن إخراج مي ممدوح.

