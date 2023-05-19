كاتي هولمز تعلن مشاركتها في برنامج العلا تبتكر لمساعدة صانعات الأفلام السعوديات

أعلنت الممثلة والمخرجة والمنتجة كاتي هولمز، عن تعاونها مع مؤسسة "فيلم العلا"، لإطلاق المرحلة الثانية من "العلا تبتكر"، بالمملكة العربية السعودية، وهي منصّة تهدف إلى التحفيز على الإبداع وتمكين جيل جديد من محبّي صناعة الأفلام والفنون.

وجاء الإعلان أمس خلال الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي في فعاليةٍ جمعت هولمز، مع إيفا هيرزيجوفا، سفيرة المنصة؛ وميلا الزهراني، الممثلة السينمائية السعودية؛ وشارلين ديليون جونز، المديرة التنفيذية لدى "فيلم العلا".

وتمثّل المرحلة الثانية من "العلا تبتكر" برنامجاً إرشادياً في صناعة الأفلام تم إنشاؤه للارتقاء بأعمال صانعات الأفلام السعوديات، ويقدم البرنامج لهنّ الإرشاد من متخصصين مشهورين فضلاً عن توفير الأدوات اللازمة لمواصلة تطوير مشاريعهن.

وحققت كاتي هولمز، التي تتولى إدارة برنامج المنصة، نجاحاً في فيلمها الأحدث Rare Objects وفي الدراما الرومانسية Alone Together عام 2022. وتتنوع مسيرة هولمز المهنية بين الأعمال التلفزيونية، حيث اشتهرت بدورها في Dawson’s Creek، والأعمال المسرحية والسينمائية ليتألق اسمها في مجموعة من الأفلام المميزة مثل Batman Begins، فضلاً عن دعمها لصناعة الأفلام المستقلة.

وستعمل كاتي هولمز مع مبادرة "العلا تبتكر"، بدعم من "فيلم العلا"، على اختيار ثلاث صانعات أفلام سعوديات صاعدات لتتولى الإشراف عليهن على مدار العام ومساعدتهنّ بإيجاد فكرة فيلم قصير والعمل عليها، بدءاً برحلة استكشافية إلى منطقة العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية. وسيتم الإعلان عن فكرة الفيلم الفائزة لاحقاً هذا العام، مع خطط لإنتاجها في الربع الأول من عام 2024 في العلا.

وعلّقت كاتي هولمز: "أعتقد أنّه يجب تقديم الدعم والتمكين إلى جميع النساء من مختلف أنحاء العالم لتحقيق طموحاتهن، ولذلك يسعدني أن أنضم إلى برنامج ‘العلا تبتكر‘ لمساعدة صانعات الأفلام في المنطقة. وأتطلع إلى مشاهدة إبداع هؤلاء السيدات ومشاركتهنّ خبرتني من خلف الكاميرا."