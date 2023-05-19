ريهام عبد الغفور: جالي نوبة هلع من صعوبة مشهد في «رشيد» وعيطت لأبويا زي الأطفال

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن طلبها تغيير مشهد نهاية شخصية «أسماء» التي جسدتها في مسلسل «رشيد»، قائلة: «مكنتش مرتاحة لفكرة أنها هتنتحر، لأنها شخصية بتحب نفسها، واتكلمت مع المخرجة فوصلنا لأنها تموت لوحدها من غير ما حد يحس بيها».

وأضافت خلال لقائها في برنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن أصعب مشهد واجهته في المسلسل، هو مشهد اعترافها لبطل العمل «رشيد» بمعاناتها وتفاصيل تسببها في دخوله السجن.

وعلقت: «أنا فرجت المجتمع كله عليا بسبب المشهد، وجالي نوبة هلع وكلمت أبويا صحيته من النوم وعيطت له زي الأطفال وشيلته همي، لأني كنت خايفة جدًا ومستصعبه المشهد»-بحسب وصفها.

وأكدت أن مي ممدوح مخرجة العمل، تمتلك طريقة جيدة في توجيه الممثلين، مؤكدة أنها لا تمتلك ثقافة الاستعانة بأداء من المخرج، لكنها كانت تحاول التقاط بعض الجمل أو الطرق في تنفيذ المشاهد.

يذكر أن مسلسل رشيد، سبق عرضه خلال شهر رمضان، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان أشرف عبد الغفور، والفنان خالد كمال وتامر نبيل وحسن العدل، ومن إخراج مي ممدوح.

