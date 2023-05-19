نائب محافظ المنيا: إزالة 776 حالة تعد خلال المرحلة الأولى للموجة 21

قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في إزالة 776 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك بالمرحلة الأولى من الموجه 21 لإزالة التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

واستعرض نائب محافظ المنيا، مع اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمشرف العام على أعمال الموجة 21، نتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجه 21 والتي بدأت من 29 أبريل الماضي وحتى 18 مايو الجاري.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق أحكام القانون من خلال رصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الحالة العامة بالشوارع وقرى المراكز كلا بنطاق مركزه.

ووجه أبو زيد باستمرار الجهود لتنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات خلال المرحلتين القادمتين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية من الموجه 21 لتحقيق المستهدف من حالات الإزالات بجميع المراكز بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد عقل، أنه تم إزالة 776 حالة بجميع مراكز وقرى المحافظة، على مساحة 128 ألفا و884 متربعا مربعا لأراضي أملاك الدولة و5 أفدنة و15 قيراطا للتعديات على الأراضي الزراعية.