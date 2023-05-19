الخارجية الروسية: الإعدادات جارية لزيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، على أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا جارية.

وقال بوجدانوف، ردا على سؤال ذي صلة على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي "منتدى قازان": "يجري التحضير منذ فترة طويلة، وكان من المفترض أن يصل في يناير الماضي لكنهم أجّلوها بعد ذلك"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مواعيد الزيارة لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وأعلنت الرئاسة الروسية، في يناير الماضي، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو المقبل.

وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.