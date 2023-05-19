بريطانيا تدعم متضرري إعصار موكا في ميانمار بـ2 مليون جنيه إسترليني

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أعلنت المملكة المتحدة،اليوم الجمعة،عن تمويل جديد بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني لدعم المجتمعات المتضررة من إعصار موكا في ميانمار.

وقال وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "تسبب إعصار موكا في دمار المجتمعات التي

كانت بالفعل ضعيفة للغاية، بما في ذلك الروهينجا لذلك تقدم المملكة المتحدة 2 مليون جنيه إسترليني من التمويل الجديد لدعم الآف من الأشخاص الذين تركوا دون مأوى أو مياه نظيفة في ميانمار".

وأكد ميتشل أن الإعصار أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية اليائسة التي كانت قد بلغت ذروتها عقب الانقلاب العسكري عام 2021.

وأوضح أن أكثر من 17.6 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 1.8 مليون مشردون وأكثر من 15 مليون شخص لديهم وصول محدود للطعام، لافتا إلى أن احتياجتهم ستزداد عندما يصبح تأثير إعصار موكا أكثر وضوحا.

وأشار وزير التنمية الدولية البريطاني إلى أنه "من خلال الشراكة مع المنظمات الموجودة بالفعل على الأرض في شمال غرب ميانمار ، سنتمكن من تقديم الدعم المنقذ للحياة الذي يحتاجه الناجون بسرعة " .

وأضاف وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم السلام والاستقرار عبر المحيطين الهندي والهادئ وتواصل الوقوف إلى جانب شعب ميانمار الذي يعاني مرة أخرى"، مجددا دعوة بلاده "لوضع حد لجميع أشكال العنف وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين".