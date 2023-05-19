مقرر مساعد العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: نحن أحوج لإجراءات ناجزة تحمي المهمشين

قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن قضية العدالة المجتمعية تعد إحدى اللجان المنبثقة عن المحور الاقتصادي، والتي تبحث في أسباب اختلال منظومة العدالة في المجتمع.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس: «العدالة غير متحققة بشكل كامل -لا عندنا في مصر ولا عند غيرنا- ولكننا نعاني أزمة كبيرة للغاية في التفاوتات الاجتماعية والطبقية».

وأكدت أن معالجة قضية العدالة في المجتمع؛ تبدأ من استعراض أوضاع الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة -باعتبارها حقًا من حقوق المواطن ووظيفة من وظائف الدولة الأساسية- والتي تتضمن خدمات الدعم وتجديد العشوائيات، وكذلك المشروعات الخدمية.

وأشارت إلى تأكيد اللجنة على ضرورة تبني الدولة لإجراءات عدالة حقيقية وناجزة تستهدف بعض فئات المجتمع، لا سيما فيما الفئات الفقيرة والمهمشة، فضلا عن طرح مفهوم العدالة الجندرية وضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في المكانة الاجتماعية، من خلال تعديل التشريعات والإجراءات والموقف العام من الجمتمع إزاء المرأة.

وتابعت: «نحن أحوج إلى تطبيق الحماية الاجتماعية الآن أكثر من أي وقت مضى؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تضر بالفئات الضعيفة، من أجل حماية الضعفاء والعاملين في القطاع غير الرسمي، وكذلك المرأة باعتبارها فئة اجتماعية مهمشة»، لافتة إلى عدم اقتصار الظروف الاقتصادية الراهنة على مصر فقط، وإنما دول العالم كافة.