بحوث البترول: ريادة الأعمال من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أكد القائم بأعمال بحوث البترول الدكتور محمود رمزي أن مبدأ ريادة الأعمال يعد أحد أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة، في مارس الماضي.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المعسكر التدريبي الأول لنادي ريادة الأعمال بمعهد بحوث البترول، تحت عنوان "ريادة الأعمال والتفكير التصميمي"، والذي يعد أولى الفعاليات الخاصة بالنادي، وذلك بمشاركة 35 متدربًا من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمعهد.

وأوضح أن إطلاق المُعسكرات التدريبية لنادي ريادة الأعمال بالمعهد يأتي بالتوافق مع اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدور ريادة الأعمال في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

وقال إن الهدف من المُعسكر هو رفع وعى أعضاء هيئة البحوث بأهمية دور ريادة الأعمال في المجتمعات الحديثة، حيث تناول مقدمة عن التفكير التصميمي وخطواته الخمس بناء على نموذج ستانفورد، وطرق تحليل المشكلات، وكيفية توليد الأفكار لحلها.

وأضاف أن فعاليات المعسكر تضمنت شرح وتطبيق بعض الأدوات التي تسمح للمشاركين بتنفيذ فكرة مشروع على أسس مُبتكرة ومنطقية، عن طريق وضع خُطة عمل مُصغرة للمشروع (Business model)، وذلك تحت إشراف المدرب المعتمد إسماعيل عبدالغفار مدرب ريادة الأعمال واستشاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قد أكد أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار يعد أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة القادمة (رؤية مصر 2030)، ويهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.