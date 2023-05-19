قال الفنان الشاب أحمد داوود، إنه كان يعمل مهندس ميكانيكا قبل التوجه إلى الفن، مشيرا إلى دراسته بكلية الهندسة بجامعة حلوان عقب حصوله على مجموع 94 % في الثانوية العامة، فضلا عن إضافة درجات التفوق الرياضي بعد حصوله على لقب بطل الجمهورية في رياضة الكونغوفو في تلك المرحلة.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى حصوله على جائزة أفضل ممثل في الجامعة عقب أول مسرحية، وذلك بعد إصراره على تكوين فريق مسرح بالكلية أثناء دراسته بالصف الأول، معقبا: «من وقتها وأنا قررت إني لازم أكون ممثل.. وكنت بدخل الامتحانات الشفوية بالكلية أتهزأ من الدكاترة؛ يقولوا لي إيه يا فنان اللي جانبك هنا، يلا يا حبيبي روح مثل».

وأوضح أن الشغف بالفن؛ لم يمنعه من استكمال وإنهاء دراسته الجامعية، مشيرا إلى رفض والده ترك دراسته الجامعية؛ من أجل التفرغ للتمثيل إلا عقب الحصول على شهادة التخرج، معقبا: «والدي كان معاه حق، الهندسة بتخليك تشوف المشكلة من منظور أوسع أيًا كان مجال عملك بعدها».

وأضاف أن مسلسل «ولد بنت» في عام 2010؛ يعد الانطلاقة الحقيقة لبداية مشواره الفني، معقبا: «أنا بحبه لأنه أول محطاتي الفنية بعتبره مشروع التخرج بما إني مهندس، و (سجن النسا) نقطة قبل غير بعد، خلاني راجل قبلها أنا كنت عيل صغير تبوسيه وتحطيه جنب الحيط».

وأشار إلى إصرار المخرجة كاملة أبو ذكري؛ على تقديم الدور من شخصية غير مشهورة داخل الوسط، معقبا: «جربت أروح اترمي في موقف الحصري واركب ميكروباص وارجع ثاني أذاكر، قعدت فترة طويلة كانت غير مقتنعة؛ وكان عندها حق لغاية ما الدور قدر يخرج بالنجاح ده».