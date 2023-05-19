عمرو أديب: الدولار انخفض 5 جنيهات في السوق السوداء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجنيه تحسن أمام الدولار في السوق السوداء في الأيام الماضية.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الأسبوع اللي فات.. الجنيه في السوق السوداء زاد أمام الدولار بقيمة 5 جنيهات.. الفرق دلوقتي بين السعر الرسمي وغير الرسمي بقى 6 جنيهات تقريبا».



وذكر أن هذا الأمر لم يحدث منذ فترة طويلة، واعتبر أنه ليس من الضروري البحث عن أسباب ذلك بقدر ما يمثّل التراجع نفسه.



وأوضح أنه من غير المعروف ما إذا كان سعر الدولار سيواصل التراجع في الفترة المقبلة، غير أنه أشار إلى تراجع أسعار بعض السلع مثل البيض بجانب انخفاض أسعار الذهب.



ونوه بأنه يتمنى انخفاض سعر الدولار (في السوق السوداء) لـ31 جنيها، ما يعني أنه يوازي تقريبا سعر الصرف الرسمي، مُجيبا عما إذا كان الذهب سيواصل الانخفاض في الفترة المقبلة قائلا: «معرفش».



وقال: «الدولار له علاقة البيض والفراخ والسمنة والعربيات.. ينزل الدولار ينزل ده كله».