الشكوك تحوم حول مشاركة فيرنر مع لايبزيج أمام بايرن ميونخ

كشف ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزيج اليوم الجمعة أن الفريق قد يفتقد جهود المهاجم تيمو فيرنر في المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ غدا السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة فيرنر بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد، حسب ما أوضحه روزه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

وقال روزه :"كل شيء ممكن، قد يكون في التشكيل الأساسي أو لا يلعب على الإطلاق."

وأعلن النادي أن القرار سيتخذ بعد المران الأخير للفريق المقرر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ويكافح لايبزيج من أجل إحراز مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويأمل روزه في أن يتمكن من استغلال نقاط الضعف في صفوف بايرن ميونخ، الذي ينافس للتتويج بلقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي.

وقال روزه :"لا يفترض أن نسمح لبايرن ميونخ بأن يربكنا. مهمتنا هي استغلال نقاط ضعفهم. يجب التحلي بالثقة بالنفس في مواجهة ميونخ، هذا هو المفتاح بالنسبة لي."

وعن حارس المرمى بيتر جولاتشي، قال روزه إنه يخطط لإعادة الحارس إلى لياقته قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

وتدرب جولاتشي على الملعب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي قبل سبعة أشهر.

وقال روزه :"بيتر يتمتع بمعنويات جيدة مع عودته ويشعر بأنه أصبح جزءا من الفريق من جديد. هو يتقدم خطوة بخطوة. والخطة هي إعادته لحالته قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد."