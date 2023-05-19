سائقو سيارات في برلين يتصدون بعنف لنشطاء الحركة المناخية الجيل الأخير

تصدى سائقو سيارات في العاصمة الألمانية برلين بعنف لنشطاء من الحركة المعنية بحماية المناخ "الجيل الأخير".

وبحسب مصور وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قام سائقو سيارات بجر متظاهرين صباح اليوم الجمعة لإزاحتهم من على الطريق السريع "إيه 100"، وضربهم وركلهم لمنعهم من تثبيت أنفسهم على الطريق.

وبحسب بيانات الشرطة، عرقل نشطاء "الجيل الأخير" حركة المرور في 11 موقعا في برلين صباح اليوم.

واحتج نشطاء الحركة أمس الخميس في 14 موقعا في برلين، مطالبين باتخاذ تدابير سياسية أقوى ضد تغير المناخ. وبحسب بيانات الحركة، يتعمد المحتجون عرقلة حركة المرور.

وكتبت الحركة على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "لا نستمتع حقا بصراخ السائقين في وجوهنا وجرهم لنا بعيدا.. لكن إهمال الحكومة في مواجهة خطر فشل الحصاد والحروب والاضطرابات الاجتماعية يجبرنا على النزول إلى الشوارع".