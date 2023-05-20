مسئول أوكراني: الرئيس زيلينسكي سينضم إلى قمة مجموعة السبع

الأكثر قراءة
الجمعة 19 مايو 2023.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات اليوم
شهيرة تدعم شريف عامر بعد انتقادات مداخلة الزعيم معه: كنت جميلا تلقائيا مع عادل إمام
نصف مليار يورو يحول بوصلة ميسي نحو الهلال السعودي
بعد الحديث عن تكريم عادل إمام بها.. ما شروط منح قلادة النيل؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
أؤيدأعارضمحايد
النتـائـج
تصويت
أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، على شاشات التلفزيون الأوكرانى، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر قمة الدول الاقتصادية الديمقراطية السبع الكبرى "جى 7" فى هيروشيما باليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالى.