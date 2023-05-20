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مسئول أوكراني: الرئيس زيلينسكي سينضم إلى قمة مجموعة السبع

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 10:37 م

أعلن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، على شاشات التلفزيون الأوكرانى، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر قمة الدول الاقتصادية الديمقراطية السبع الكبرى "جى 7" فى هيروشيما باليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالى.

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