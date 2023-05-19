 ضبط 32 طنا و230 كيلو قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية - بوابة الشروق
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ضبط 32 طنا و230 كيلو قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 3:49 م
شنت إدارة التموين في مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ورئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة التموينية بمدينة ههيا، بالتنسيق مع المديرية بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية في المديرية، وبمشاركة مباحث التموين، حملة تفتيشية بمركز ههيا.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها 32 طنا و230 كيلو جرام؛ مجمعة ومخزنة في مخزن غير مرخص دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7789 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2023، وتم نقل الكمية المضبوطة بسيارات إلى شونة العواسجة في مركز ههيا.

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